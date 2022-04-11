В Украине планируют засеять 70% посевных площадей — Минагро

11 апреля, 01:05
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В Украине планируют засеять 70% посевных площадей (Фото:Максим Козицкий / Telegram)

В Украине планируют засеять 70% посевных площадей (Фото:Максим Козицкий / Telegram)

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В Министерстве аграрной политики Украины прогнозируют, что по «пессимистическому прогнозу» в этом году в Украине засеют 70% посевных площадей. Об этом рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время телемарафона, передает Укринформ.

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«По пессимистическому прогнозу видно, что удастся засеять 70%. Если территории Черниговской и Сумской области, имеющие огромные аграрные площади, удастся разминировать в ближайшие недели, возможно, площадь посевной вырастет до 80%», — сказал он.

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Высоцкий заверил, что даже при уменьшении объема посевов Украина обеспечит себя продовольствием и даже сможет продавать остатки за границу. «Если посмотреть, что мы планируем засеять 70%, то из них 30−40% будет для внутреннего потребления. И также будет остаток для экспорта», — рассказал он.

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Ранее в Минагро сообщили, что с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля Украина недополучила $1,5 млрд от экспорта сельхозпродукции. До этого страна ежемесячно экспортировала до 5 млн т сельхозсырья через порты Одессы и Николаева. Из-за блокады этих портов российскими агрессорами Украина сейчас может ежемесячно перевозить не более 0,5 млн т зерновых, что привело к указанным потерям.

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Теги:   Министерство аграрной политики и продовольствия Украины Война России против Украины

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