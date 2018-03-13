В Украине собрались внедрить электронный арест банковских счетов должников

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Систему планируют ввести по опыту Хорватии и Португалии
Фото: НБУ via Flickr

Систему планируют ввести по опыту Хорватии и Португалии

Министерство юстиции планирует ввести автоматизированную электронную систему ареста средств, находящихся на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что информацию о счетах должника исполнитель получает путем направления запроса в Государственную фискальной службы, однако эти данные касаются только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

"Получить информацию о счетах граждан возможно только направив запросы во все банковские учреждения страны почте. На практике должники успевают вывести средства со счетов, а порой постановление вообще теряется и не поступает в банк ", - объясняют в министерстве.

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