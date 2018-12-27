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В Украине планируют оборудовать все парковки электрозарядками

Сегодня, 15:46
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К 2030 году все паркоместа будут оснащены зарядками

В Украине в 2019 году обяжут устанавливать электрические зарядные устройства для электрокаров в общественных гаражах и на парковках.

Соответствующие изменения в Государственные строительные нормы уже разработаны и утверждены, сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Согласно изменениям в ГСН, количество электрозарядок на парковке не должно быть меньше, чем 5% машиномест.

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"Сейчас планируем предусмотреть оборудование электрозарядными приборами не менее 5% машиномест на всех парковках, с постепенным увеличением этой нормы. Наша идея - чтобы к 2030 году все 100% машиномест на автостоянках уже были оснащены электрозарядками", - отметил заместитель министра Лев Парцхаладзе.

Изменения в ГСН вступят в силу ориентировочно через три месяца после официального опубликования.

В министерстве не уточнили, будут ли зарядки для электромобилей бесплатными, или будет взиматься плата.

Теги:   ГСН Лев Парцхаладзе Электромобиль Минрегион

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