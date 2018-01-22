В Украине передумали обязать предпринимателей устанавливать терминалы

Министерство экономического развития и торговли Украины начали рассмотрение проекта постановления о требованиях к субъектам хозяйствования устанавливать платежные терминалы, однако отмечают, что это не будет в обязательном порядке.

Об этом сообщили в МЭРТ.

Так, соответствующий проект обязывает продавцов и поставщиков услуг предоставить клиентам возможность оплатить товар или услугу по безналу.

При этом, введение обязанности осуществления безналичных расчетов никоим образом не ограничивает предпринимателей в использовании наличных средств в пределах действующих правил.

"Это не обязывает всех предпринимателей в обязательном порядке устанавливать платежные терминалы. Предприниматели могут организовать расчеты с помощью платежных сервисов, которые не требуют наличия физического платежного устройства", - говорится в сообщении.

Так, оплату можно осуществлять через интернет-банкинг, платежные сервисы онлайн, с использованием mVisa, QR-кода, через перевод с карты на карту.

Вместе с тем, постановление упрощает использование обычных платежных терминалов.

Так, предприниматели не будут обязаны их покупать, но будут иметь возможность арендовать такие устройства, или даже бесплатно получить на условиях банков-эквайров (обслуживающих банков).

В министерстве отмечают, что частные пользователи будут иметь дополнительную защиту от мошенников, а также смогут проще рассчитываться и вести учет расходов, если смогут рассчитываться платежной картой.

Напомним, что в январе 2018 года Кабинет Министров Украины предложил обязать всех субъектов хозяйствования, в том числе плательщиков единого налога, установить платежные терминалы для безналичных расчетов.