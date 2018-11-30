В Украине отложили переход на новую схему работы газового рынка

Переход рынка газа на новую схему работы – суточного балансирования – откладывается еще на три месяца, до 1 марта 2019 года.
Такое решение утвердил регулятор – Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании в пятницу, 30 ноября.
Причиной стала неготовность операторов газораспределительной системы (ГРС) работать с платформой суточного балансирования в полноценном режиме.
Так, часть операторов ГРС не смогла своевременно и надлежащим образом – в электронном виде и с наложением электронной цифровой подписи – подать номинации на газ на декабрь.
Вр.и.о президента Укртрансгаза – оператора газотранспортной системы, отвечающего за тестирование платформы суточного балансирования – заявил о низкой активности операторов ГРС в тестировании электронной платформы.
Так, с 19 октября (начало работы системы в тестовом режиме) 13 из 44 операторов ни разу не осуществили успешную загрузку в систему прогнозных и фактических отборов природного газа для потребителей. При этом еще 16 потребителей загружали такую информацию не чаще, чем раз в сутки (Кодекс ГТС предусматривает внесение данных четыре раза в сутки).
"Таким образом, полное отсутствие данных относительно потребления природного газа потребителями 13 операторов ГРС, и неполнота данных в других 16 газораспределительных зонах не позволяет "Укртрансгазу" обеспечить суточное балансирование газотранспортной системы на суточной основе", – подытожил вр.и.о. Андрей Хоменко.
В свою очередь глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев акцентировал внимание на необходимости проведения аудита базы потребителей.
"Необходимо провести сверку кодов в системе и тех кодов, которые выданы потребителям. Без такого аудита, по моему мнению, запуск этой системы будет содержать риски того, что те потребители, информация о которых по каким-то причинам не была подана операторами в систему, будут отключены", – сказал он.
Согласно принятому решению комиссии, в течение декабря номинации на газ могут подаваться как в электронном, так и в бумажном виде, с января 2019 года – исключительно в электронном формате.
Кроме того, в течение декабря-февраля должно быть повторно проведено обучение заказчиков услуг транспортировки.
Балансирование газовой системы - это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансирование проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.
Балансирование газовой системы - это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансирование проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.
Сегодня Украина находится в процессе реформирования рынка газа, приводя его в соответствие с Третьего Энергетического пакета и другого европейского энергетического законодательства.
Изначально реформа должна была быть запущена еще с 1 августа 2018 года, как это было предусмотрено Кодексом газотранспортной системы. Ранее оператор газотранспортной системы компания Укртрансгаз обращалась в НКРЭКУ с предложением отложить переход до мая 2019 года.
Регулятор несколько раз принимал решение отсрочить запуск новой схемы, последней датой было определено 1 декабря 2018 года.
В Укртрансгазе отмечали наличие проблем с запуском новой схемы. Так, в настоящее время в рамках запущенного 18 октября тестового режима работы информационной системы суточного балансирования ежедневно данные в нее вносят только 27 из 44 операторов газораспределительной системы (ГРС).
Помимо полноценной работы информационной платформы для запуска суточного балансирования необходим полный переход участников рынка на электронный документооборот.
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