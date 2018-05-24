В Украине открыли Бескидский тоннель

Пропускная способность тоннеля увеличилась до 100 пар поездов в сутки

В четверг, 24 мая президент Украины Петр Порошенко открыл Бескидский железнодорожный тоннель, который является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в Евросоюз.

Длина нового тоннеля составляет более 1700 метров, таким образом он является вторым в Украине после Лутугинского, в Луганской области. В нем расположены два железнодорожных полотна. Его максимальная глубина – 180 метров от поверхности Бескидского хребта.

Пропускная способность тоннеля увеличилась до 100 пар поездов в сутки. Строительством тоннеля занималась ассоциация Интербудмонтаж. Порошенко отметил, что в тоннель было инвестировано почти 3 млрд грн.

Существующий Бескидский тоннель является единственным одноколейным участком на всей длине V Критского коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест – Любляна – Будапешт – Братислава – Ужгород – Львов). Это ключевая точка, связывающая с Европой транспортные коридоры, идущие из России.

Бескидский тоннель - второй по длине (после Лутугинского) железнодорожный тоннель в Украине, является частью Львовской железной дороги. Тоннель был построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс.

Кроме того, тоннель является единственным одноколейным участком на всей длине V Критского коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест-Любляна-Будапешт-Братислава-Ужгород-Львов).

Напомним, что 6 октября 2017 года завершилось строительство тоннеля. Старый будет законсервирован и будет использоваться как эвакуационный.