В Украине определили самые комфортные регионы для ведения бизнеса

Винницкая и Ивано-Франковская области признаны самыми комфортными регионы для ведения бизнеса в Украине.

Таковы результаты рейтинга Regional Doing Business 2018, разработчиками которого во второй раз стали Офис эффективного регулирования (BRDO) и Спилка украинских предпринимателей (СУП).

Так, Винницкая область набрала 334 балла, с небольшим отрывом от нее Франковская - 332 балла. Третье место досталось Житомирщине – 313 баллов. Максимальный балл, который могли получить регионы, – 600.

Рейтинг проводился по адаптированной методологии Всемирного банка (ВБ) на основе опроса украинских предпринимателей.

Оценивались 6 направлений взаимодействия бизнеса с властью: создание предприятия, уплата местных налогов; получение разрешений на строительство; оформление земельного участка под объект недвижимости; присоединение к электросетям, качество электронных сервисов.

Также в этом году был добавлен новый компонент – электронные сервисы, результат по которым оказался наиболее интересным и неожиданными.

"Когда год назад мы презентовали первый рейтинг и давали рекомендации органам местного самоуправления по улучшению условий создания и ведения бизнеса, мы откровенно не очень верили в прогресс. Однако он есть", – отметил заместитель главы BRDO Денис Малюська.

Так, Винничина имеет наилучшие позиции в общем зачете. Житомирщина стала лучшей по созданию предприятия, теперь она может мотивировать предпринимателей переезжать к ним и открывать бизнес. Черниговщина готова конкурировать за объекты строительства и имеет прогресс в отводе земельных участков. А вот Харьковщина и Донецкий регион оказались наиболее лояльными к бизнесу по уплате налогов.

"Несмотря на положительную динамику, украинские регионы имеют две глобальные проблемы, и они, к сожалению, без изменений. Первая – это подключение к электросетям. Во всех областях за последний год ситуация ухудшилась. И вторая, это долевое участие, которая обросла коррупционной составляющей и является своеобразным "стопом" для инвестиций в сферу строительства, особенно для иностранных инвесторов", – отметила руководитель сектора Строительство BRDO, вице-президент СУП Елена Шуляк.

Ключевые рекомендации 2018 года, разработанные BRDO для регионов:

– ввести электронное предоставление разрешений и согласований через присоединение к общегосударственным систем электронных услуг или разработки локального аналога;

– обеспечить прозрачность градостроительной документации, опубликовав ее онлайн;

– присоединиться к инициативе #StartBusinessChallenge;

– уменьшить до 0 размер паевого взноса в инфраструктуру;

– ускорить процесс оформления земельных участков под линии электропередач.