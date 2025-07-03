«Создан с нуля». В Украине официально начал деятельность новый орган исполнительной власти в сфере государственных резервов

Кабинет Министров в сентябре 2024 года создал Государственное агентство по управлению резервами Украины (Фото: NV)

Об этом сообщило Министерство экономики.

Согласно сообщению, деятельность агентства направляется и координируется Кабинетом Министров через первого вице-премьер-министра — министра экономики, а основной задачей является реализация государственной политики в сфере государственных резервов.

«Кабинет Министров принял решение, которое предоставляет агентству право выполнять функции и полномочия, предусмотренные Законом „О государственных резервах“ и положением об агентстве», — говорится в сообщении. — «ГАУР будет формировать государственный резерв материальных ценностей, необходимых для страны и населения, чтобы оперативно реагировать на вызовы современности».

Также на ГАУР возложены функции по государственному надзору (контролю) за формированием, хранением, освежением и отпуском государственных резервов.

«ГАУР является новой институцией созданной с нуля, которая учитывает современные реалии и потребности общества, а также не имеет влияния от старой советской системы», — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив. — «Функционирование ГАУР направлено на прозрачное и эффективное управление государственным материальным резервом и его контролем. Это важный инструмент для государства, чтобы вовремя накопить необходимые государственные ресурсы для быстрого реагирования государства на кризисные ситуации, в частности во время войны или других чрезвычайных событий».

Финансирование деятельности ГАУР будет происходить за счет бюджета на 2025 год

Сейчас ГАУР зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц.

Также утверждены положение о Государственном агентстве по управлению резервами, структура и штатное расписание, назначено 20 государственных служащих, что составляет 30% вакансий штатного расписания ГАУР.

Как сообщалось, в сентябре 2024 года Кабинет министров ликвидировал Госрезерв и создал новый центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственных резервов, — Государственное агентство по управлению резервами Украины.