В Украине немного вырос уровень безработицы - Госстат Сегодня, 18:03 24 Цей матеріал також доступний українською По состоянию на 1 декабря 2018 года в Украине было зарегистрировано 301 тысяча безработных

В ноябре 2018 года официальный уровень безработицы вырос на 0,1 процентного пункта до 1,2%.

Об этом сообщает Госслужба статистики.

По ее данным, по состоянию на 1 декабря 2018 года в Украине было зарегистрировано 301 тысяча безработных, тогда как по состоянию на 1 ноября - 271,4 тысячи.

Общее количество вакансий в ноябре составило 81,2 тысячи. На одну вакансию было четверо претендентов.

Напомним, средний размер пособия государства на одного безработного составляет 2670 гривен.

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В октябре 2018 года уровень безработицы не изменился и находился на уровне 1,1%. При этом количественно безработных стало чуть меньше. В августе 2018 года официальный уровень безработицы снизился на 0,1 процентного пункта - до 1,1%.