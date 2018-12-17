Иван Компан
Коррекция по всем фронтам
Любовь Цымбал
Новые вызовы для бизнеса в 2019 году
Ксения Савченко
5 фактов об украинцах и финансовой грамотности
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила текущая неделя

В Украине немного вырос уровень безработицы - Госстат

Сегодня, 18:03
24
Цей матеріал також доступний українською

По состоянию на 1 декабря 2018 года в Украине было зарегистрировано 301 тысяча безработных

В ноябре 2018 года официальный уровень безработицы вырос на 0,1 процентного пункта до 1,2%.

Об этом сообщает Госслужба статистики.

По ее данным, по состоянию на 1 декабря 2018 года в Украине было зарегистрировано 301 тысяча безработных, тогда как по состоянию на 1 ноября - 271,4 тысячи.

Общее количество вакансий в ноябре составило 81,2 тысячи. На одну вакансию было четверо претендентов.

Напомним, средний размер пособия государства на одного безработного составляет 2670 гривен.

Читайте также:

В октябре 2018 года уровень безработицы не изменился и находился на уровне 1,1%. При этом количественно безработных стало чуть меньше. В августе 2018 года официальный уровень безработицы снизился на 0,1 процентного пункта - до 1,1%.

Теги:   Украина Госстат Безработица

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Гаджеты

Сегодня, 17:29

article_img
Смешные заголовки, украинский шоу-биз и мемы про литературу. Самые веселые каналы в Telegram - выбор редакции
События

Сегодня, 14:34

article_img
Автокефалия. Как проходили выборы предстоятеля поместной церкви и почему на них победил митрополит Епифаний
Карточки

Сегодня, 14:09

article_img
Объединительный собор. Как проходило одно из важнейших событий в истории независимой Украины и что дальше

ТОП-3 блога

Иван Компан - фото
Иван Компан
Коррекция по всем фронтам
711
Любовь Цымбал - фото
Любовь Цымбал
Новые вызовы для бизнеса в 2019 году
430
Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
9089
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
6140
Ксения Савченко - фото
Ксения Савченко
5 фактов об украинцах и финансовой грамотности
1767
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15780
Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
9089
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7106

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться