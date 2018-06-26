В Украине нашли новый способ сэкономить газ

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В Госэнергоэффективности предложили использование мусора для производства энергии
Фото: pixabay/Hans

В Госэнергоэффективности предложили использование мусора для производства энергии

Государственное агентство энергоэффективности и энергосбережения Украины подчитало, что производя электрическую и тепловую энергии из мусора Украина может сэкономить до 1 млрд куб. м. газа в год.

Об этом заявил председатель госагентства Сергей Савчук, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Отмечаются, что твердые бытовые отходы имеют значительный энергетический потенциал, который в стране почти не используется.

По расчетам Госэнергоэффективности, с 10 млн тонн мусора, попадающего на полигоны, можно производить 3,5 млн Гкал тепловой энергии и 1,2 млрд кВт-ч электроэнергии в год. В результате потенциал замещения газа составляет до 1 млрд куб. м. ежегодно.

"Для инвесторов такие проекты будут выгодны, ведь электрическую энергию с биогаза можно реализовывать по повышенному "зеленому" тарифу в размере 12,4 евроцентов/кВт-ч, а тепло подавать в сеть города по стимулирующим тарифам", - подытожил Савчук.

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