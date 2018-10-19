В Украине начнут выдавать разрешения на грузоперевозки онлайн

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В 2019 году разрешения на грузоперевозки можно будет получить онлайн
Фото: pexels

В 2019 году разрешения на грузоперевозки можно будет получить онлайн

Министерство инфраструктуры начнет выдавать и вести учет разрешений на грузовые автоперевозки на онлайн-платформе с 2019 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Чтобы сделать коррупцию невозможной, в начале 2019 мы введем полностью электронную регистрацию разрешений и на каждом разрешении будет QR-код, введем сверку с таможней относительно реального количества выданных разрешений и их пересечения границы", - сказал он.

Отметим, что министерство недавно обвинило Укртрансбезопасность в нехватке разрешений на право осуществления автоперевозок в Польшу, констатировав, что такая проблемная ситуация сохранится до конца года.

В конце августа 2018 Мининфраструктуры в сотрудничестве с Госагентством по вопросам электронного правительства и Укртрансбезопасностью создало электронный кабинет перевозчика, а также открыло данные Реестра перевозчиков для общественности.

В электронном кабинете грузовые и пассажирские автоперевозчики могут получать ранее оформленные, расширять, сужать и аннулировать лицензии на перевозки.

В дальнейшем кабинет планируют дополнить новыми возможностями — в нем будет можно оформить разрешение онлайн, внести плату за лицензию, оплатить штрафы.

Журнал Новое Время №38

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