В Украине начали готовить крупнейший порт к передаче в частные руки

Министерство инфраструктуры согласовало условия и сроки представления технического задания на выполнение работ компанией EGIS по подготовке предварительного технико-экономического обоснования концессионного проекта в морском порту Южный.

Об этом сообщила пресс-служба мини

Так, каждые две недели эксперты EGIS будут предоставлять в министерство подробный отчет о проделанной работе. Заключительный отчет будет представлен 2 июля.

"Выход государства из стивидорной деятельности является решенным вопросом. Этот процесс должен состояться во всех портах. Реализация концессионного проекта в порту Южный является одним из самых перспективных проектов, который будет важен и интересен для государства и для бизнеса, ведь стивидорная компания МТП Южный является одной из крупнейших в Украине", – заявил и.о. главы Администрации морских портов Райвис Вецкаганс.

По его словам, в перспективе реализация инвестиционного проекта на условиях концессии в Южном может дать увеличение перегрузочных мощностей до 34 млн тонн в год.

Морской порт Южный расположен на берегах Аджалыкcкого лимана на северо-западном побережье Черного моря и является универсальным портом, который специализируется на перегрузке химических грузов и удобрений, навалочных, наливных и генеральных грузов.

Концессия - договор о передаче природных богатств, предприятий и других объектов, принадлежащих государству или территориальной общине, во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам, частным лицам.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины отказался от вариантов приватизации или аренды портов, их будут передавать исключительно в концессию.

Перед этим Министерство экономического развития и торговли поддержало предложение Министерства инфраструктуры о передаче морских портов в концессию вместо приватизации.