В Украине начали массово регистрировать наемных работников

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Больше всего официально зарегистрировано в сферах розничной торговли, общественного питания и строительства
Фото: pixabay/089photoshootings

Больше всего официально зарегистрировано в сферах розничной торговли, общественного питания и строительства

Работодатели последние два месяца массово регистрируют наемных работников. Больше всего официально зарегистрировано в сферах розничной торговли, общественного питания и строительства.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы (ГФС).

Так, в октябре 2018 года официально трудоустроено 644,6 тыс. наемных работников, что в 2 раза больше, чем в августе этого года, то есть до принятия правительством распоряжения №649-р О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения.

В сентябре этого года работодатели официально оформили работу почти 490 тыс. наемных лиц.

Больше всего наемных лиц трудоустроено работодателями, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли - 78 тыс. наемных работников.

На втором месте - сфера общественного питания, там официально зарегистрирована работа 29,3 тыс. человек. На третьем - 18,2 тыс. наемных работников в строительстве.

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