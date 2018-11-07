В Украине начала работать электронная идентификация с помощью мобильного

Воспользоваться услугой MobileID можно будет с помощью SIM-карты, на которую будет записана цифровая подпись

В Украине вступил в силу закон Об электронных доверительных услугах, который дает возможность ввести в Украине современные электронные методы идентификации личности, среди которых MobileID.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что закон увеличивает количество государственных услуг, которые может получить каждый украинец, не выходя из дома. Более того, обеспечено конфиденциальность и полную защиту персональных данных, а электронная идентификация украинских пользователей признается во всем мире.

"Важным преимуществом нового цифрового подхода является фиксация реального времени подписания электронных документов", - добавил министр.

Он также подчеркнул, что реальностью для украинских граждан и бизнеса станет получение публичных услуг на территории всего Европейского Союза. Одним из ключевых сервисов, который будет базироваться на новом законодательстве, станет услуга MobileID.

По словам Петренко, данный метод идентификации гораздо надежней привычных для нас логина и пароля, его будет почти невозможно подделать или украсть преступникам.

"Для того чтобы воспользоваться услугой MobileID, надо обратиться к вашему мобильному оператору и оформить с помощью паспорта и идентификационного кода SIM-карту нового поколения. На нее будет записана индивидуальная цифровая подпись", - сказал он.

Новая технология защищает данные с помощью самых современных криптографических алгоритмов, доступна на всех типах мобильных устройств, где установлены операционные системы Android, iOS, Symbian и др. Кроме этого, SIM-карты позволяют работать с несколькими квалифицированными сертификатами одновременно, что удобно для граждан, которые могут выступать одновременно и физическими, и юридическими лицами.

С начала действия закона полноценно в Украине действовала только электронная идентификация граждан через электронный цифровой ключ, получение которого требовало затрат времени на посещение органов, занимающихся генерацией таких ключей.

Министр также отметил, что разработаны еще 2 документа, которые будут нормировать проведения процедуры оценки соответствия в области электронных доверительных услуг и утвердят порядок взаимного признания украинских и иностранных открытых ключей и электронной подписи.