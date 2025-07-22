Подделывали всемирно известные бренды. В Украине разоблачили масштабное нелегальное производство парфюмерии и косметики

Правоохранители разоблачили на Полтавщине масштабное изготовление и реализацию фальсифицированной парфюмерии и косметики мировых брендов.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

«В течение декабря 2022 — января 2025 года группа лиц наладила на территории Полтавской области незаконное изготовление, хранение и сбыт поддельной косметической и парфюмерной продукции всемирно известных торговых марок», — говорится в сообщении. — «Для маскировки преступной деятельности использовались наименования и знаки для товаров и услуг без согласия компаний-правообладателей».

Согласно сообщению, по предварительным подсчетам, противоправная деятельность группы повлекла компаниям материальный ущерб на более 8,5 млн гривен.

В ходе обысков в складском помещении, которое использовали фигуранты, изъято около 3000 флаконов фальсифицированной продукции, компьютерную технику и носители информации с полным учетом реализации незаконного товара.

«Трем лицам сообщено о подозрении в использовании знаков для товаров и услуг, совершенное по предварительному сговору группой лиц, что нанесло материальный ущерб в особо крупном размере по ч. 3 ст. 229 УК Украины», — говорится сообщении. — «Кроме того, благодаря работе правоохранительных органов на рынок парфюмерии Украины, в том числе в сетевые магазины, не поступит указанная поддельная продукция».

Как сообщалось, в июле Бюро экономической безопасности разоблачило в Киевской области масштабную схему нелегального производства жидкостей для электронных сигарет.

В феврале Бюро экономической безопасности разоблачило организованную группу лиц, которые наладили на территории Харьковской, Киевской и Полтавской областей незаконное производство парфюмерной и косметической продукции всемирно известных торговых марок.