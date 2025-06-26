Продавали на столичных рынках. В Киеве ликвидировали производство фальсифицированного алкоголя

Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые незаконно изготавливали в Киеве алкогольные напитки, а также транспортировали, хранили и продавали оптовыми партиями спирт.

Об этом сообщило БЭБ.

«Во время проведения досудебного расследования детективы установили, что грузовые автомобили, которые использовались для хранения спирта, были оснащены специальными резервуарами и оборудованием», — говорится в сообщении. — «А сами алкогольные напитки изготавливались в гаражном помещении».

В дальнейшем нелегальный подакцизный товар продавали на столичных рынках.

Согласно сообщению, в результате проведения обысков правоохранители изъяли более 32 тысяч литров спирта, три грузовых авто, оборудование и готовые к продаже напитки.

Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет более 7 миллионов гривен.

Продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных по ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление подакцизных товаров) и ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (использование поддельных марок акцизного налога).

Проводятся судебные экспертизы по качеству незаконно изготовленной алкогольной продукции, сообщает БЄБ.

Как сообщалось, в марте Бюро экономической безопасности разоблачило и прекратило деятельность подпольного производства алкогольной продукции в Киевской и Ровенской областях, организованного функционерами УПЦ.

Из незаконного оборота было изъято почти 20 тыс. литров фальсифицированного алкоголя.