В Украине изменили расчет монетизации субсидий

Кабинет министров Украины утвердил изменения в механизм монетизации субсидий, введенный 1 января 2018 года.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей Facebook-странице.

Принятый проект совершенствует механизм перечисления средств из государственного бюджета на оплату льгот и жилищных субсидий. Новые правила применяются с 1 января 2018 года.

В частности, теперь расчеты за квартирную плату (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом и другие услуги будут осуществляться на основании информации управлений соцзащиты по начисленным льготам и субсидиям. Средства Казначейство будет перечислять на счета в банковских учреждениях, уточняет Данилюк.

"Мы также учли интересы поставщиков услуг по водоснабжению и водоотводу и централизованного теплоснабжения. При этом мы сократили сроки перечисления средств", – добавил министр.

В январе этого года приказ Минфина о монетизации субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг вступил в силу.

В начале февраля Министерство финансов Украины заявило о завершении процесса подготовки изменений к постановлению Кабинета министров Украины, что предполагает полную монетизацию льгот и субсидий по плате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывоза мусора.

Однако, всеукраинское движение ОСМД заявило, что считает половинчатыми и неприемлемыми обнародованные Министерством финансов Украины предложения по монетизации субсидий по плате за содержание домов и придомовых территорий, вывозу мусора.