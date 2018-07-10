В Украине изменили правила пользования земли сельхозназначения

Верховная Рада упростила правила пользования землей сельскохозяйственного назначения.

Соответствующий закон №6049-д поддержали 236 народных депутатов.

Закон должен облегчить решение вопроса коллективной собственности на землю, предотвратить рейдерство и упростить обмен земельными участками в едином массиве.

Кроме того, закон предусматривает право на аренду полевых дорог, не ограничивая при этом доступ других арендаторов к земельным участкам.

В документе предусмотрено отнесение земель под полезащитными лесополосами к землям сельскохозяйственного назначения. Таким образом, теперь украинцы смогут обменивать земельные участки государственной и коммунальной собственности, расположенные в массиве земель сельскохозяйственного назначения, на равноценные земельные участки частной собственности в том же массиве.

Также устанавливается на законодательном уровне и порядок обращения права коллективной собственности на землю на право частной и коммунальной собственности. Отныне инициировать инвентаризацию земель может кто угодно - собственники, арендаторы земель или сельский совет.