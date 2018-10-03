В Украине изменили начисление стажа для физлиц-предпринимателей

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Кабмин урегулировал вопросы начисления трудового стажа для ФЛП
Фото: Pixabay

Кабмин урегулировал вопросы начисления трудового стажа для ФЛП

Кабинет министров Украины урегулировал механизм исчисления трудового стажа физических лиц-предпринимателей для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или записей в ней.

Соответствующее постановление правительство приняло на своем заседании 3 октября.

Как отмечает пресс-служба Министерства социальной политики, теперь физлицам-предпринимателям будут зачисляться в стаж периоды ведения предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе с применением фиксированного налога:

– с 1 января 1998 по 31 декабря 2003 года – на основании справки о регистрации лица как субъекта предпринимательской деятельности;

– с 1 января 2004 года по 31 декабря 2017 по желанию лица – при условии уплаты страховых взносов (единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование) независимо от суммы уплаченных средств.

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