Вино, сыр и даже хлеб. Каких импортных товаров не хватает в магазинах и когда закончится дефицит 2 июля, 11:55 Эксклюзив НВ Ассортимент в магазинах далек от довоенного уровня (Фото:Alex Chan Tsz Yuk / SOPA /Sipa USA / Reuters)

Поставщики продуктовых и непродуктовых групп товаров, которые не попали в перечень критического импорта, не могут рассчитаться за завезенную в Украину продукцию. Торговцы надеются, что ситуация может улучшиться уже в июле. Все зависит от Нацбанка.

Пятый месяц в Украине идет полномасштабная война и магазинам не удается вернуть довоенный ассортимент. Есть проблемы с поставками сыров, морепродуктов, вина, пива и даже ложек с вилками — эти товары не попали в перечень критического импорта, на закупку и ввоз которого бизнес может приобретать валюту. Дорожает и логистика — по этой причине цены на импортные товары с начала войны выросли уже на 16%.

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Каких продуктов не хватает

Вторжение фашистской россии в Украину заставило НБУ пойти на непопулярные меры для стабилизации финансовой системы страны. В феврале регулятор утвердил перечень товаров критического импорта — для их ввоза поставщикам разрешено покупать валюту на межбанке. Этот список неоднократно дополняли, но пока импортеры не могут вернуть на полки магазинов довоенный ассортимент.

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