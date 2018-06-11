В Украине дали старт "большой" приватизации 22 госпредприятий

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил старт приватизации первых 22 предприятий из числа крупных объектов.

Об этом сообщил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров.

"Пути назад нет. Фонд подписал 22 приказа о приватизации объектов "большой" приватизации", - написал он на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что это первый крупный перечень предприятий для продажи за последние, как минимум, 10 лет.

В ближайшее время Фонд начнет объявление конкурсов на отбор советников, "чтобы уже осенью выйти на финишную прямую", добавил Трубаров.

Напомним, что в январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.

В марте ФГИ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что начало малой приватизации намечено на июнь 2018 года.

Кроме того, в мае правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который входили 23 предприятия. В него, в частности, вошли пять облэнерго, Центрэнерго, Одесский припортовый завод (ОПЗ), Турбоатом, Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) и Сумыхимпром.



Как известно, госбюджет-2018 предусматривает поступления от приватизации 21,3 млрд грн. Годом ранее, госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако получено было лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,1 млрд грн ФГИ получил за счет продажи блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владевшая в них контрольным пакетом.