В Украине замедлилась инфляция

Потребительская инфляция в феврале 2018 замедлилась на 0,9% в сравнении с январем 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).

С начала года инфляция составила 2,4%.

Базовая инфляция в феврале составила 0,6% в сравнении с предыдущим месяцем составила 0,6%, с начала года - 1,3%.

На потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1%. Больше всего подорожали фрукты - на 6,8%.

Цены на говядину, рыбу и продукты из рыбы, кисломолочную продукцию, хлеб, овощи, макаронные изделия, сметану, сыры выросли на 1-2,6%. В то же время на 0,7-3,2% подешевели гречневая крупа, мясо птицы, яйца, свинина, сало, сахар.

Цены на табачные изделия выросли на 2,1%, на алкогольные напитки - на 0,7%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 2,2%, водоснабжение - на 2,1%, канализацию - на 1,7%, платы за аренду жилья - на 0,8%.

Отметим, что за первый месяц 2018 года инфляция в Украине составила 1,5% против 1% месяцем ранее, в декабре-2017.

Напомним, потребительская инфляция составила 13,7% по итогам 2017 года, ускорившись с 12,4% в 2016 году. В 2015 году рост цен был зафиксирован на уровне 43,3%, в 2014 году - 24,9%.