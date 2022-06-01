Соль, кондитерка и даже пиво. Иностранные продукты вытесняют украинские с полок АТБ и Метро — что останется 1 июня, 10:00 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Ритейлерам с трудом удается заполнить магазинные полки (Фото:DR)

Российские оккупанты обстреливают заводы по производству продуктов питания. Торговцам пришлось заполнять полки импортом. Это позволит иностранным производителям захватить украинский рынок?





Больше месяца в Украине наблюдается дефицит одного из самых ходовых продуктов — соли. Государственное предприятие Артемсоль, расположенное в Донецкой области, вынужденно остановило работу из-за обстрелов.

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Сетям пришлось искать альтернативу. «В апреле мы начали сотрудничать с одним из старейших предприятий в Европе — Дрогобычской солеварней во Львовской области. В мае нашли новых поставщиков в Польше, Румынии и Турции», — рассказали НВ Бизнес в Fozzy Group, которая развивает сеть Сильпо.

На полках украинских магазинов также появилось больше импортных макарон, консерв, чипсов, кондитерских изделий, алкоголя и сыров. Но пока иностранным производителям сложно захватить украинский рынок — их товары в среднем на 5−20% дороже локальных аналогов, а украинцам незнакомы словацкие, польские или румынские бренды.



Сети смотрят за границу

В начале марта российские агрессоры обстреляли завод компании Кока-кола Бевериджес в Большой Дымерке под Киевом. Разрушили электростанцию и часть офисного здания, производственные линии не пострадали. Тем не менее, все это время напитки компании поставлялись в нашу страну из Чехии и Польши. Импорт оказался временным. В середине мая украинский завод возобновил работу — это позволило заполнить полки магазинов локальной продукцией.

Поставки с украинских предприятий надежнее, несмотря на войну. В пресс-службе крупнейшей в Украине продуктовой сети АТБ говорят, что поставщики основных групп продуктов питания — хлеба, бакалеи, кондитерских изделий, сыпучих продуктов, фруктов, мяса и рыбы работают стабильно.

На замену одним производителям пришли другие. «За первые несколько недель войны мы подписали более 250 новых контрактов с украинскими поставщиками, среди которых много относительно небольших региональных производителей», — рассказал коммерческий директор Метро Украина Всеволод Степин.

Хотя сложности тоже были. «Бывают перебои в поставках из-за проблем с логистикой или закупкой сырья, но в целом ситуация полностью контролируемая», — сообщили в пресс-службе АТБ. Небольшой дефицит наблюдается лишь с товарами непродовольственной группы — зубных паст, шампуней, стиральных порошков: часть производств остановлены, часть разрушены.

Некоторые категории продуктов было трудно найти из-за ажиотажного спроса, добавляет Степин. В этой ситуации помог импорт.

В АТБ увеличили закупки импортных макарон, мясных консервов, частично кондитерской продукции, непродовольственной группы товаров.

В магазинах приграничных регионов, например, в Ужгороде появилось много импортной алкогольной продукции, плавленых сыров, колбас, безалкогольных напитков и даже замороженной курятины.

В итоге доля импортной продукции на полках магазинов выросла на 5−10 п.п. и сейчас составляет до 15−20% от общего ассортимента, рассказывают ритейлеры, опрошенные НВ Бизнес.



Стоит ли привыкать?

Иностранные производители были бы рады закрепиться на украинском рынке. Главная проблема — стоимость товаров.



В АТБ говорят, что импортная продукция на 5−20% дороже украинской. А сейчас большая часть работодателей урезают зарплаты, поэтому потребители все чаще вынуждены обращать внимание на цены в магазинах.

Кроме того, большинство иностранных продуктовых брендов — незнакомы потребителям. И они пробуют их с осторожностью.



Поэтому именно украинские производители получили сейчас больше возможностей, говорит исполнительный директор Case Украина Дмитрий Боярчук. В том числе для поставок своих товаров за рубеж, поскольку страны ЕС на год отменили пошлины для товаров из нашей страны.

Что мешает? Внутренний спрос и война. Украинские компании готовы работать лишь на действующих мощностях — строить новые производства рискованно. «Никто не будет страховать риски компании на тот случай, если предприятие попадет под обстрел и будет повреждено», — говорит Боярчук. Поэтому бизнес старается эксплуатировать существующие линии и не спешит наращивать производство.





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