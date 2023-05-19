Активисты протестуют. В Грузии приземлился первый за четыре года самолет из Москвы 19 мая, 13:33 Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019 году (Фото:pexels/Ahmed Muntasir)

В Грузию прилетел первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва — Тбилиси. Борт российской авиакомпании Азимут в тбилисском аэропорту встречают акцией протеста.

Как сообщает Эхо Кавказа, на месте собираются оппозиционные активисты. В аэропорту мобилизована полиция.



Первым рейсом из Москвы в Тбилиси прилетела делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей. Среди них -председатель общественной организации Солидарность во имя мира Мераб Чикашвили, директор грузино-российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, член организации Солидарность во имя мира Михаил Жгенти, член Социалистического движения Грузии Темур Пипия, руководитель центра Грузинско-российской дружбы Валерий Кварацхелия, экс-депутат парламента Грузии Темур Маисурадзе, бизнесмен Мамука Пипия.

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10 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну. В Ассоциации туроператоров РФ заявили, что первые рейсы могут запустить в конце мая.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену Россией многолетнего визового режима для граждан Грузии и запрета на авиасообщение.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает положительным заявления кремлевского диктатора Владимира Путина об отмене виз для грузин и возобновлении авиарейсов.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с РФ. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал решение Тбилиси ложной позицией и добавил, что история все расставит на свои места.

Пресс-секретарь Госдепа США Ведант Пател заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией вызовет беспокойство не только у стран Запада, а также у компаний, которые могут работать из грузинских аэропортов.

Россия ввела визовый режим для грузинов в 2000 году. С 2012-го россияне могли приезжать в страну без виз — власти в Тбилиси приняли такое решение в одностороннем порядке.

С 2008 года, после вторжения РФ и пятидневной войны с оккупационной армией, Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.

Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019 году.

В начале текущего года глава грузинской правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе предложил возобновить авиарейсы, однако президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против.