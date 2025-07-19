Впервые за 70 лет. В США будут разрабатывать новое огромное месторождение стратегических металлов

В США в штате Вайоминг стартовал первый за 70 лет новый проект по добыче редкоземельных металлов (иллюстративное фото) (Фото: EcoFlight)

В штате Вайоминг стартовал проект стоимостью около полумиллиарда долларов по добыче редкоземельных металлов из ископаемого топлива, которые имеют решающее значение для производства технических продуктов и военной техники.

Об этом пишет apnews.com.

Министр энергетики Крис Райт, губернатор Вайоминга Марк Гордон и делегация Конгресса Вайоминга приняли участие в церемонии перерезания ленточки на шахте Brook Mine компании Ramaco Resources, Inc., находящейся неподалеку от Ранчестера на северо-востоке штата Вайоминг.

«Я с нетерпением жду открытия компанией Ramaco первой в стране за более чем 70 лет шахты по добыче редкоземельных элементов и первой новой угольной шахты в Вайоминге за более чем 50 лет», — сказал министр энергетики Крис Райт в заявлении для FOX Business.

Участие Райта подчеркивает решимость президента Дональда Трампа продвигать проекты по добыче ископаемого топлива и горнодобывающей промышленности и отменить решение бывшего президента Джо Байдена о поддержке возобновляемых источников энергии, пишет издание.

Единственная действующая шахта по добыче редкоземельных элементов в США находится в Маунтин-Пасс в Калифорнии. Почти все запасы редкоземельных элементов в стране поступают из Китая, источника почти 90% мировых поставок.

В отчете консультанта отмечается, что полное развитие шахты и обогатительного завода для добычи редкоземельных элементов будет стоить $533 миллиона, сумму, которую можно будет окупить за пять лет, если элементы в угле окажутся прибыльными.

Ramaco также будет продавать переработанный уголь в качестве топлива.

Согласно письму Ramaco к акционерам от 1 июля, анализ, проведенный национальными лабораториями США, показывает, что уголь Brook Mine содержит значительное количество редкоземельных металлов неодима, празеодима, диспрозия и тербия, а также критически важных минералов галлия, скандия и германия.

Неодим и диспрозий используются в постоянных магнитах ветровых турбин, лантан — в аккумуляторах для электрических и гибридных автомобилей. Иттрий и тербий имеют критически важное военное применение, в частности в устройствах наведения.

Начальные работы по разработке этого месторождения редкоземельных металлов в Вайоминге начнутся в четвертом квартале, пишет miningweekly.com.

Оно стало первым новым месторождением редкоземельных металлов в США со времени открытия месторождения Mountain Pass в Калифорнии в 1952 году.

«В настоящее время Mountain Pass является единственным действующим месторождением этих важных элементов и минералов в США», — говорится в публикации, — «Шахта Brook, которая считается одним из крупнейших нетрадиционных месторождений редкоземельных металлов, обнаруженных в США, будет ориентирована на разработку редкоземельных металлов, содержащихся в угле и близлежащих глинах и углеродных материалах».

Как сообщалось, согласно официальным данным, в июне экспорт редкоземельных элементов из Китая достиг самого высокого уровня с 2009 года, что свидетельствует о стремлении мировых покупателей приобрести материалы, которые используются для производства мощных магнитов.

В начале июня Китай постепенно ослабил ограничения на экспорт редкоземельных элементов после того, как высокопоставленные чиновники США пожаловались, что он не устраняет обещанные барьеры.

12 мая 2025 года США и Китай договорились снизить взаимные пошлины на импорт на 90 дней.

Китай 4 апреля ввел ограничения на экспорт ключевых редкоземельных элементов как часть своего масштабного ответа на пошлины президента Дональда Трампа.