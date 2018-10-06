В США уровень безработицы достиг рекордного минимума за последние 50 лет

В сентябре безработица в США упала до 3,7%, по сравнению с 3,9% в июле. Это самый низкий показатель безработицы в стране с 1969 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда, сообщает BBC.

Аналитики в среднем ожидали снижения безработицы до 3,8% в сентябре, однако статистика превысила ожидания.

В то же время отмечается, что экономика США добавила 134 тысяч рабочих мест в сентябре, что значительно ниже ожидаемых 184 тысяч.

Показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился на 0,3% относительно августа и на 2,8% в годовом выражении, оба показателя совпали с ожиданиями рынка.

Рост количества рабочих мест в США наблюдается 96 месяцев подряд, с октября 2010 года, времени президентства Барака Обамы. Это наиболее длительный период роста рабочих мест в истории.

Как сообщалось ранее, в странах ЕС безработица достигла минимума с апреля 2008 года - оставаясь на отметке 6,8% по итогам четвертого месяца подряд.

В Украине тоже отмечается уменьшение безработицы среди экономически активного населения. Во втором квартале этого года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, показатель уменьшился на 0,8 процентного пункта – до 8,3%.