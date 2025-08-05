В США предлагают ввести антидемпинговую пошлину на импорт палладия из России (Фото: REUTERS / Al Drago)

Южноафриканская компания Sibanye Stillwater, которая владеет единственными в США действующими палладиевыми рудниками, обратилась к администрации президента Дональда Трампа с просьбой ввести антидемпинговую пошлину на импорт этого металла из РФ.

Об этом пишет Bloomberg.

30 июля компания подала ходатайство в Министерство торговли и Комиссию по международной торговле с просьбой об облегчении ситуации, утверждая, что палладий, поставляемый из России, продается в США «по цене ниже справедливой».

Реклама

Читайте также: ЕС приостанавливает контрмеры в ответ на пошлины США на шесть месяцев

При этом российская компания Норильский никель является крупнейшим производителем металла, на который приходится более 40% мирового производства.

«Шахты компании Sibanye в Монтане испытывают трудности в последние годы, поскольку низкие цены на палладий заставили компанию сократить расходы, урезать производственные цели и списать стоимость активов», — говорится в публикации. — «Палладий используется преимущественно в автомобильной промышленности для уменьшения вредных выбросов от бензиновых автомобилей».

В петиции утверждается, что российское государство оказывает различные формы финансовой поддержки своим производителям палладия, включая «гранты, экспортное финансирование, налоговые льготы, права на добычу полезных ископаемых по цене ниже рыночной, льготные кредиты, региональные субсидии и слабый экологический контроль».

«Экспорт палладия из России в США вырос на 42% в годовом исчислении за первые пять месяцев года, превысив 500 000 унций», — сообщили аналитики Hereaus Precious Metals. — «Применение пошлин на российский металл «может привести к перенаправлению мировых потоков, что приведет к волатильности цен».

Основанная в 2013 году, компания Sibanye диверсифицировала свою деятельность, отказавшись от первоначальной зависимости от добычи золота в Южной Африке, и начала заниматься металлами платиновой группы в своей стране и США, а также литием и никелем.

По данным компании, окончательное решение по петиции ожидается в течение 13 месяцев.

Как сообщалось, 31 июля Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт в размере от 10% до 41% для 69 торговых партнеров, включая Канаду, страны Евросоюза, Индию, Британию и другие.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

28 июля Трамп сократил срок, отведенный Москве для достижения прогресса в заключении мирного соглашения по войне в Украине, иначе ее покупатели нефти будут обложены вторичными пошлинами в размере 100%.