В списке богатейших людей Британии оказались 2 украинца и еще 14 выходцев из бывшего СССР

Виктор Пинчук занимает в списке 136 место с состоянием в 1 млрд фунтов стерлингов

Британская газета Sunday Times опубликовала ежегодный список тысячи богатейших людей Великобритании. Помимо граждан Соединенного Королевства в него вошли иностранцы, которые живут или работают в стране. Среди них оказались два украинских бизнесмена и еще 14 выходцев из бывшего СССР.

В эпоху глобализации в мире много людей, которые родились в одной стране, выросли в другой, живут в третьей, зарабатывают в четвертой, а доходы хранят в пятой.

Исходя из этого, газета включает в список также лиц, имеющих тесные связи с Британией: находящихся в браке с британцами, имеющих в стране недвижимость, бизнес и другие средства, оказывающих финансовую поддержку британским благотворительным организациям, политическим партиям, университетам.

Список Sunday Times основан на публично известных состояниях в виде акций, земли, недвижимости или произведений искусства. Средства в банках не учитывались, так как к подобной информации нет доступа.

В случаях, когда известно, что некие миллионеры ведут переговоры с банками по вопросу о своей задолженности, они спускаются на более низкое место в списке, либо исключаются из него, хотя, отмечает газета, из этого не следует, что в будущем они не могут вновь в него войти.

Русская служба Би-би-си выбрала из перечня выходцев из бывшего СССР. Их в списке оказалось 16 человек, в том числе и из Украины.

Леонид Блаватник (также известный в Великобритании как сэр Лен Блаватник)

Блаватник занимает в списке Sunday Times 3 место. Газета оценивает его состояние в 15,2 млрд фунтов стерлингов ($20,6 млрд).

Еще недавно он был самым богатым человеком в стране, а в 2017 году был в списке на втором месте, но его состояние сократилось на 723 млн фунтов.

Деньги Блаватник зарабатывает на инвестициях, в частности, в компанию Ренова, а также на музыкальной индустрии и СМИ.

Среди прочего, ему принадлежит звукозаписывающая компания Warner Music Group. В 2017 году ее доходы выросли на 10,2% до 2,6 млрд фунтов стерлингов.

Леонид Блаватник родился в Одессе, учился в Москве на одном курсе вместе с Виктором Вексельбергом. В 1978 году вместе с семьей эмигрировал в США.

Сейчас Блаватник постоянно проживает в Лондоне. В 2010 году он стал британским гражданином.

Блаватник активно занимается благотворительностью, за что в 2017 году был возведен в рыцари.

Новое крыло лоднонской галереи современного искусства Тейт (Tate Modern) названо его именем (Блаватник пожертвовал музею 50 миллионов фунтов), также как и новый вестибюль музея Виктории и Альберта (5 млн).

После того как он передал 75 миллионов фунтов Оксфордскому университету, там открылась бизнес-школа имени Блаватника.

Алишер Усманов

Усманов находится в списке Sunday Times на 8 месте. Его состояние оценивается в 10,5 млрд фунтов ($14,2 млрд). По сравнению с прошлым годом оно уменьшилось на 1,2 млрд фунтов.

Основные средства Алишера Усманова вложены в Металлоинвест - один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Он также является крупным акционером Мегафона, второго по величине российского мобильного оператора.

Усманов был одним из первых инвесторов в Facebook. Затем продал акции этой компании и вложил вырученные деньги в китайские Alibaba и JD.com, а также в Airbnb.

В 2013-2015 годах он возглавлял список богатейших людей России. Усманову также принадлежит 30% акций лондонского футбольного клуба Арсенал.

Алишер Усманов живет в Саттон-Плейс в графстве Суррей, в поместье эпохи Тюдоров, некогда принадлежавшее американскому нефтяному магнату Полу Гетти.

В 2017 году Усманов был на пятом месте списка Sunday Times.

Роман Абрамович

Как и в прошлом году, Роман Абрамович остается на 13 месте в списке Sunday Times. Газета оценивает его состояние в 9,3 млрд фунтов стерлингов ($12,6 млрд) - на $1,2 млрд больше, чем в 2017 году.

В конце 1980-х годов Абрамович после службы в армии занялся мелким бизнесом. В 1995 году он и Борис Березовский купили приватизируемую Сибнефть.

10 лет спустя Абрамович заработал огромные деньги, продав свои доли в Сибнефти, Аэрофлоте и алюминиевой компании Русал.

С 2000 по 2008 год он был губернатором Чукотки, а в 2003 году купил лондонский футбольный клуб Челси.

Абрамовичу принадлежат пять домов - два в Британии, два в американском штате Колорадо и один на острове Сен-Бартелеми. Он также владеет второй по величине в мире яхтой Eclipse, частным самолетом Boeing-767 и огромной коллекцией произведений искусства.

По имеющимся данным, Роман Абрамович был и остается близок к президенту Владимиру Путину, и, возможно, обеспокоен намерением британского правительства более скрупулезно выяснять происхождение денег иностранных бизнесменов.

В 2007 году он развелся с Ириной Маландиной, что обошлось ему в 155 миллионов фунтов стерлингов. В 2017 году расстался своей третьей женой Дарьей Жуковой, что также может уменьшить его состояние.

В 2017 году получил право проживать на острове Джерси в проливе Ла-Манш на правах особо важного резидента.

Владимир Ким

В списке Sunday Times Владимир Ким занял 93 место. Его состояние оценивается газетой в 1,4 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд), что на 790 млн фунтов больше, чем в 2017 году.

Ким - президент и крупный акционер группы KAZ Minerals, которая занимается добычей и переработкой цветных и драгоценных металлов, а также президент холдинга Казахмыс.

KAZ Minerals базируется в Лондоне, и ее акции котируются на лондонской бирже.

В 2010 году Владимир Ким продал часть своих акций KAZ Minerals, заработав на этом 838 млн фунтов стерлингов.

В 2016 году компания выплатила ему 454 тыс. фунтов за помощь в переговорах с правительством Казахстана.

Владимиру Киму 57 лет. Он - потомок депортированных при Сталине с Дальнего Востока этнических корейцев.

Насколько известно, у Кима есть квартира в центре Лондона в здании One Hyde Park, где самое дешевое жилье стоит 20 млн фунтов.

Часть времени он проводит в Алмате.

Евгений Швидлер

Евгений Швидлер, как и в прошлом году, занимает 125-е место в списке Sunday Times. Его состояние оценивается в 1,1 млрд фунтов ($1,5 млрд).

Швиндлер - друг детства и давний деловой партнер Романа Абрамовича.

Он входит в совет директоров Евраза - международной металлургической и горнодобывающей компании, базирующейся в Лондоне. Его доля в ней оценивается в 162,1 млн фунтов.

Швидлер также является партнером Абрамовича в инвестиционной компании Millhouse Capital.

Известен тем, что не любит зря тратить деньги. Так, в 2017 году он пришвартовал полученную в подарок от Абрамовича яхту Le Grand Bleu у статуи Свободы в Нью-Йорке, чтобы не платить портовый сбор.

Андрей Андреев

44-летний интернет-гуру за год поднялся в списке Sunday Times с 184 на 136 место. Его состояние газета оценивает в миллиард фунтов ($1,3 млрд).

Как пишет газета, 44-летний Андреев осчастливил миллионы людей по всему миру, создав в сети сайт знакомств Badoo. В интервью Times он однажды сказал: "Мы уничтожаем одиночество".

Андреев родился и вырос в Москве, не окончил университет, стал миллионером в 2003 году, продав рекламный сайт Begun.

Из России Андреев уехал в 18-летнем возрасте. С 2005 года живет в Лондоне.

Затем он основал в России сайт знакомств Mamba, а впоследствии международный сайт Badoo со штаб-квартирой в лондонском Сохо.

В 2013 году Badoo оценивался в 1,2 млрд фунтов стерлингов. Компания утверждает, что у нее 360 млн пользователей.

В 2014 Андреев вместе с сооснователем Tinder Уитни Вулф запустил сайт знакомств Bumble, на котором выбирать партнера могут только женщины.

Владимир Махлай

80-летний Владимир Махлай делит с Андреевым 136 место.

Он 15 лет возглавлял компанию Тольяттиазот. В мае 2011 года ушел на покой. Компанией сейчас руководит его сын Сергей.

В 2005 году у Махлая возник конфликт с холдингом Ренова Виктора Вексельберга из-за контроля над Тольяттиазотом.

Махлай был объявлен в России в розыск и уехал в Великобританию, попросив там убежища.

Российская пресса сообщает, что Махлай хочет продать свою долю в Тольяттиазоте, оцениваемую в два миллиарда долларов, но против этого якобы возражает Кремль.

Виктор Пинчук

Sunday Times оценивает состояние украинского промышленника и инвестора в 1 млрд фунтов. Он занимает в списке 136 место вместе с Андреевым и Махлаем.

Пинчук считается четвертым по богатству человеком в Украине. Он владеет среди прочего компанией Интерпайп, занимающейся производством стальных труб и железнодорожных колес.

Пинчуку также принадлежит лондонская инвестиционная группа EastOne.

Он женат на дочери бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

Виктор Пинчук дружит с Элтоном Джоном. Он также жертвовал значительные суммы благотворительному фонду Тони Блэра Faith Foundation.

В прессе появлялись сообщения, что Пинчук незадолго до президентских выборов в США якобы заплатил Дональду Трампу $150 тыс. за выступление на организованной украинским магнатом конференции. Специальный прокурор Роберт Мюллер сейчас изучает этот вопрос.

В 2017 году Виктор Пинчук занимал в списке Sunday Times 144 место, но с тех пор разбогател еще на 100 млн фунтов.

Елена Батурина

В списке Sunday Times супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина заняла 160 место. Газета оценивает ее состояние в 882 млн фунтов ($1,1 млрд) - на 60 млн больше, чем в 2017 году.

Батурина начала карьеру на заводе, затем закончила Государственный университет управления. Заработала капитал в строительном бизнесе.

Вершины своего финансового успеха Батурина достигла в 2008 году, когда ее состояние достигало 2,6 млрд фунтов, но с тех пор денег у нее стало несколько меньше.

В 2011 году она продала две свои основные компании за 1,2 млрд фунтов.

Сейчас ей принадлежит сеть отелей в России, Ирландии, Чехии и Австрии. Она также инвестирует в возобновляемые источники энергии на юге Европы и приобрела 75% акций германской строительной компании.

Батурина живет в поместье в графстве Гемпшир площадью 5,5 тыс. гектаров. У нее одна из самых больших в мире коллекций изделий Императорского фарфорового завода.

Геннадий Боголюбов

56-летний украинский банкир занял в списке Sunday Times 251 место.

Его состояние сократилось за год почти вдвое, с 500 до 245 млн фунтов, после того как власти Украины национализировали крупнейший частный банк страны – Приватбанк, которым он владел совместно с Игорем Коломойским.

Доля Боголюбова в Приват-банке составляла 40%.

"Классический незаконный захват", - заявлял он по этому поводу.

С 2016 года Боголюбов, живущий в фешенебельном лондонском районе Белгравия, судится в Британии с Виктором Пинчуком из-за собственности на украинское месторождение железной руды.

Андрей Бородин и Татьяна Корсакова

Бывший президент Банка Москвы и его жена, экс-модель и дизайнер одежды, владеют, по данным Sunday Times, состоянием в 410 млн фунтов. Ранее в список они не входили.

В 2013 году российские власти выдвинули против Бородина обвинения в финансовых махинациях. Он объявил их политически мотивированными и связал со своей близостью к незадолго до этого лишившемуся поста столичному мэру Лужкову. Британские власти предоставили ему политическое убежище.

Финансовые дела Бородина поправились прошлым летом, после того как власти Швейцарии разморозили 20 принадлежавших ему счетов на общую сумму в 230 млн фунтов.

Россия с 2015 года добивается наложения ареста на принадлежащее Бородину и его супруге поместье Парк-плэйс в графстве Беркшир, купленное ими за 140 млн фунтов и считающееся самым дорогим частным домом в Британии

Хозяев обслуживают свыше 30 человек, включая личного стилиста Корсаковой, ее повара веганской кухни и инструктора по йоге.

В прошлом году Корсакова представила на Мальдивах свою коллекцию женской одежды для отдыха. Сама, по ее словам, любит практичные и бюджетные Topshop и H&M, чем приводит в изумление приезжающих в гости московских знакомых.

Также она ведет популярный блог Myhandbook.com о фитнесе и здоровом питании.

Алекс Герко

38-летний математик из России впервые вошел в список Sunday Times, заняв в нем 772 место.

Свой капитал в 150 млн фунтов он заработал на валютных операциях в качестве одного из партнеров британской инвестиционной компании GSA Capital Partners, куда перешел из Deutsche Bank в 2009 году, и основателя базирующейся в лондонском районе Мэйфер трейдинговой компании XTX Markets.

В ней Герко принадлежит 75% акций.

XTX Markets была основана в 2015 году, и уже на следующий год показала 75,8 млн фунтов прибыли при основном капитале в 168,5 млн фунтов.

Ирина Маландина

51-летняя бывшая стюардесса Аэрофлота и вторая супруга Романа Абрамовича получила от мужа в ходе бракоразводного процесса 155 млн фунтов, в том числе дом и 600 гектаров земли в Западном Сассексе стоимостью 18 млн фунтов.

Спустя 10 лет Sunday Times оценила ее состояние в 160 млн фунтов и определила на 772 место в списке богачей Британии. По сравнению с прошлым годом, по имеющимся данным, она стала беднее на 10 млн.

В конце 2016 года Маландина подала в суд на свою бывшую помощницу Синтию Хоффман, обвинив ее в причинении финансового ущерба: якобы по вине последней она купила за 30 млн фунтов виллу в Сен-Тропе, реальная цена которой составляла 12,7 млн фунтов.

Евгений Чичваркин

43-летний основатель Евросети, начинавший в 1990-е годы с мелкой торговли на московских вещевых рынках, оказался в списке на 964 месте с капиталом в 118 млн фунтов. С прошлого года его размер практически не изменился.

В сентябре 2008 года полиция провела в центральном офисе Евросети обыск по делу о незаконном давлении, якобы оказанном пятью годами ранее службой безопасности компании на экспедитора, обвиненного в краже телефонов.

Примерно через месяц Чичваркин продал компанию, а в декабре уехал в Лондон, где назвал случившееся вымогательством. Спустя считаные дни Следственный комитет возбудил против него уголовное дело. Хотя в январе 2011 года оно было прекращено, возвращаться в Россию Чичваркин не пожелал.

В настоящее время он открывает на Пикадилли трехэтажный ресторан с самой большой в Лондоне винной картой и знаменитым французским шеф-поваром Олли Дабу.

Для сравнения: королева Британии Елизавета II заняла 344 место в списке Sunday Times.

Ее личное состояние оценивается в 370 млн фунтов. За последний год оно увеличилось на 10 млн благодаря росту цен на недвижимость.

Букингемский дворец и Виндзорский замок принадлежат государству, как и хранящиеся в Тауэре драгоценности - крупнейшая в мире коллекция такого рода.

В личной собственности королевы находятся поместья Сандрингем в Норфолке и Балморал в Шотландии, доля современного офисного центра Сент-Джеймс маркет в центре Лондона, акции британских компаний на сумму примерно в 110 млн фунтов, автомобили, ювелирные изделия и более 100 лошадей, которые за последние 30 лет, по данным СМИ, заработали на скачках около 7 млн фунтов.

При этом королева славится бережливостью. Все туалеты в ее резиденциях оборудованы приспособлениями для экономии воды, в качестве подстилок в конюшнях используются мелко порезанные старые газеты, а пятна на стенах в Балморале заклеиваются обоями, хранящимися со времен королевы Виктории.

"Королева росла во время войны, и трудно найти человека, более воздержанного в тратах", - сказал в прошлом году сэр Ивлин Ротшильд, член знаменитой банкирской династии, в свое время консультировавший королевскую семью по финансовым вопросам.