В S&P заявили, что пятый транш МВФ станет последним для Украины

В агентстве также считают, что из-за выборов переговоры о новом финансировании со стороны МВФ будут отложены

Международное рейтинговое агентства Standard&Poor's Global Ratings прогнозирует, что пятый транш кредита Международного валютного фонда ( МВФ) на сумму $1,9 млрд, который Министерство финансов рассчитывает получить в мае-июне текущего года, может стать последним для Украины до 2020 года.

Об этом говорится в отчете международного агентства, передает УНИАН.

"Программа расширенного финансирования МВФ завершится в марте 2019 года, и мы не ожидаем каких-либо дополнительных перечислений в рамках этой программы сверх поддержки, предусмотренной в четвертом отчете МВФ. Принимая во внимание график проведения выборов, мы не прогнозируем предоставления поддержки после завершения программы расширенного финансирования МВФ в период до 2020 года", - говорится в сообщении.

В агентстве также считают, что после проведения выборов процесс формирования коалиции, возможно, будет затруднен, что может привести к тому, что переговоры о новом финансировании со стороны МВФ будут отложены.

Ранее сообщалось, что Standard & Poor's сделало новый прогноз украинской экономики и инфляции, а также спрогнозировало падение курса гривни.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года. Следующий транш от МВФ составит около $1,9 млрд.

В марте в МВФ назвал сроки пересмотра программы финансирования Украины.

Добавим, что МВФ выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.