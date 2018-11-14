В Счетной палате заявили о риске невыполнения госбюджета

В Счетной палате отмечают, что к концу текущего года есть угрозы выполнению бюджета

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявляет, что государственный бюджет на текущий год может быть не выполнен.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

По словам Пацкана, факторами возможного невыполнения бюджета являются рост выплат по внешним долгам в текущем году, невыполнение плана поступлений от приватизации и налогоплательщиков.

"К концу текущего года есть угрозы невыполнения бюджета", - заявил председатель Счетной палаты.

При этом Пацкан отметил, что Кабмин пытается не допустить недофинансирования защищенных статей бюджета.

Напомним, что доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита – 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.