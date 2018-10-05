В Счетной палате спрогнозировали уменьшение социальных расходов в 2019 году

Более 40% доходов государственного бюджета предстоит оплатить на погашение и обслуживание госдолга

Выплаты по государственному долгу в следующем году уменьшают возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

"Более 40% доходов государственного бюджета предстоит оплатить на погашение и обслуживание государственного долга, что уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов. А значит уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат, а также для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и вообще развития инфраструктуры" - заявил Пацкан.

По его словам, в проекте бюджета на следующий год не распределено между местными бюджетами 13 субвенций на общую сумму 7 млрд грн. В частности, на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования Новая украинская школа, модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений, формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин.

Рахункова палата за результатами експертизи проекту закону про державний бюджет на 2019 рік затвердила і направила Верховній Раді відповідні висновки та пропозиції.

Напомним, что с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине повышена до 3723 грн в месяц.

Президент Петр Порошенко заявлял, что минимальную зарплату повысят до 4100 грн. Однако через несколько дней Кабмин парировал, что таких расчетов еще нет, а повышение возможно при условии экономического роста.