В Румынии сообщили о намерении перейти на евро в 2024 году

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Календарь подготовительных мероприятий планируют утвердить на предстоящей неделе
Фото: pixabay

Календарь подготовительных мероприятий планируют утвердить на предстоящей неделе

Министр финансов Румынии Еуджен Теодорович заявил, что страна планирует вступить в еврозону в 2024 году. 

Об этом сообщает Мediafax.

Поэтапный календарь подготовки вступления Румынии в еврозону представят в декабре этого года.

Как известно, весной 2018 года правящая Социал-демократическая партия страны утвердила план присоединения Румынии к еврозоне. 

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