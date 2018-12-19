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В Ровно с 1 января подорожает проезд в маршрутках

Сегодня, 20:10
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Проезд в ровенских маршрутках будет стоить шесть гривен вместо пяти

Ровенский горисполком принял решение о повышении цены на проезд в маршрутках с пяти до шести гривен.

Как сообщает Рівне вечірнє проезд подорожает с 1 января 2019 года.

Отмечается, что, по подсчетам перевозчиков проезд должен стоить минимум 6,44 грн, однако на такое повышение цены члены горисполкома не согласились. В частности, они критиковали перевозчиков за ненадлежащее состояние маршруток.

Во время учебы детей школьного возраста будут перевозить за полцены, хотя городской бюджет этой льготы не компенсирует.

Напомним, 6 ноября в Тернополе частные перевозчики не вышли на маршруты из-за решения местных властей не повышать стоимость проезда.

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