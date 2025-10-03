Не оправдали ожиданий Кремля. В России обвалились нефтегазовые доходы

Доходы российского федерального бюджета от нефти и газа в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2024 года сократились на 24,5% до 582,5 млрд рублей.

Об этом пишет The Moscow Times.

В то же время по сравнению с августом 2025 года эти доходы выросли на 15,3%.

По итогам 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нефтегазовые доходы снизились на 20,6% до 6,61 триллиона рублей.

«В конце прошлого года при верстке бюджета на 2025 год Минфин РФ рассчитывал собрать в этом году 10,94 триллиона рублей нефтегазовых доходов, из которых 1,8 триллиона рублей должны были пополнить Фонд национального благосостояния», — говорится в публикации. — «Однако падающие цены на нефть и укрепляющийся рубль заставили власти весной сократить прогнозируемый объем доходов от продажи энергоносителей почти на четверть от плана до 8,32 триллиона рублей. В сентябре при подготовке очередных поправок в бюджет-2025 Минфин немного улучшил ожидания — до 8,65 триллиона рублей».

Как сообщалось, правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.

Доходы российского федерального бюджета от нефти и газа в августе 2025 года по сравнению с августом 2024 года сократились на 35% до 505 млрд рублей.

Доходы от нефти и газа являются важнейшим источником денежных поступлений для Кремля, составляя около четверти общих доходов федерального бюджета.

При этом сокращение доходов является болезненным для России, которая значительно увеличила расходы на оборону и безопасность после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года

В 2024 году в российский бюджет поступило от нефти и газа 11,13 триллиона рублей.