В России могут запретить экспорт бензина на фоне резкого роста цен (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Российские власти вновь обсуждают возможность полного запрета на вывоз бензина из России на фоне резкого роста биржевых цен на топливо, который с начала года достиг 25%.

Об этом пишет The Moscow Times.

Этот вопрос подняли на заседании биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая представит свои предложения вице-премьеру РФ Александру Новаку.

«Чиновники правительства в конце прошлой недели обратились к нефтяникам из-за резкого роста цен на бензин. С начала июня АИ-95 подорожал на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже на 11% и во вторник, 24 июня, его цена достигла годового рекорда — 67456 рублей за тонну», — говорится в публикации. — «Стоимость АИ-92 подскочила на 12% и установила максимум с бензинового кризиса осени 2023 года — 64462 рубля за тонну».

С начала года рост цен на АИ-92 превысил 25%, а на АИ-95 — 24%.

При этом в ответ в ФАС обсуждают ужесточение уже действующих ограничений на экспорт бензина. Сейчас его запрещено вывозить трейдерам, посредникам и нефтебазам. А по новым правилам без экспорта могут остаться и производители бензина, включая крупнейшие нефтяные госкорпорации, говорится в публикации.

«Бензин дорожает на бирже, поскольку сокращаются его поставки. На ремонт остановились Астраханский ГПЗ и Сургутский ЗСК Газпрома, а в июле запланирован ремонт Куйбышевского НПЗ», — говорится в публикации. — «Кроме того, на прошлой неделе резко сократили отгрузки на биржу НПЗ Роснефти: самарская группа — втрое, а завод в Саратове — вдвое».

При этом остановки нефтеперерабатывающих заводов одновременно приводят к снижению предложения и к росту спроса на бирже.

Правительство России ввело ограничения на вывоз бензина с 1 марта 2024 года. При этом исключение было сделано для поставок в рамках межправительственных соглашений, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также автобензины, предназначенные для оказания международной гуманитарной помощи.

«Действие эмбарго было временно приостановлено с 20 мая до конца июля 2024 года, а с декабря 2024 года вывоз автотоплива был разрешен только производителям», — говорится в публикации. — «Сейчас сохраняется действие запрета на экспорт бензина из РФ для непроизводителей».

С января по май 2025 года экспорт бензина из России увеличился на четверть до 2,51 млн тонн.

Как сообщалось, в России обостряется аграрный кризис.

Посевные площади под яровое и озимое зерно в РФ снизились до самого низкого уровня с 2016 года.