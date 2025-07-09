Несмотря на рекордное потребление. В РФ упало производство самого популярного алкогольного напитка

Российские производители в 1 полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократили выпуск крепких алкогольных напитков на 16,1% до 79,3 млн. За этот период производство водки упало на 11% до 31,38 млн дал.

Об этом пишет The Moscow Times.

Также в 1 полугодии снизилось производство коньяка на 17% до 3,45 млн дал.

Российские эксперты связывают эту тенденцию с повышением на 17% минимальных розничных цен на крепкий алкоголь в начале года.

Производство напитков крепостью выше 9% сократилось на 9,5% до 46,83 млн дал, ликеро-водочных изделий — на 0,5% до 8 млн дал, а ликерных вин — на 9,6%, до 644,9 тыс. дал. Увеличился только выпуск виноградных вин на 12,4%, до 17,66 млн дал и игристых вин — на 18,5%, до 7,2 млн дал.

При этом наибольшее падение показала слабоалкогольная продукция — на 91,6 до 725,4 тыс. дал.

Отмечается, что в 2024 году продажи крепкого алкоголя в России выросли до максимума за восемь лет и составили 8,5 литра на душу населения.

«На водку из этого объема пришлось 5,3 литра. На этой отметке показатель держится с начала войны в Украине», — говорится в публикации, — «Для сравнения: в довоенном 2021 году продажи крепкого алкоголя в России находились на уровне 7,4 литра, а среднедушевое потребление водки составляло 5 литров».

Как сообщалось, в январе-марте 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года производство водки упало на 22,7% до 12,8 млн дал.

В России с 1 января 2025 года выросли минимальные розничные цены на крепкие спиртные напитки. Минимальная цена водки увеличилась на 50 рублей, или на 17%, до 349 рублей за 0,5 литра. А минимальная цена коньяка — на 95 рублей до 651 рубля за пол-литра.