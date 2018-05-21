В России резко подскочили цены на топливо после президентских выборов

До 18 марта 2018 года цены на бензин в России практически топтались на месте. Уже после выборов президента они начали резко расти, вызвав недовольство в обществе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, в Российском топливном союзе (РТС) отмечают беспрецедентный рост оптовых цен. За ними неминуемо тянутся и цены на заправках. РТС, объединяющий топливных розничных трейдеров, уже обратился с просьбой вмешаться в ситуацию к президенту РФ Владимиру Путину, а Совет товарных рынков сообщил о "неконтролируемом" росте цен премьеру России Дмитрию Медведеву.

Средние розничные цены на бензин марки АИ-92/93 на российских заправках составляли в январе, феврале и марте 2018 года 38,2 рубля за литр. В апреле показатель составил уже 38,6 рубля, в мае - 39,1.

При этом ценники разительно отличаются в зависимости от региона. Как сообщили эксперты Thomson Reuters Kortes, максимальная розничная стоимость бензина марки АИ-92/93 в мае 2018 составила 51,68 рублей за литр в Республике Саха (Якутия), а минимальная - 36,98 рубля - в Чечне. В столице, по данным ЦДУ ТЭК, только за прошлую неделю цены на 92-й бензин выросли на 40 копеек. В итоге в Москве не осталось бензина дешевле 40 рублей за литр. Литр АИ-95 в на столичных АЗС подорожал за тот же период на 63 копейки и достиг 43,9 рубля.

Если в Москве, где уровень жизни и средние зарплаты выше, чем на периферии, это обстоятельство воспринимается пока спокойно, то в регионах недовольство потребителей уже прорывается наружу. В Омске на 1 июня запланирован митинг против повышения цен. Блогеры Воронежской области запустили в соцсетях шуточный мем - в нем известный персонаж Арнольда Шварценеггера Терминатор, увидев цены на местных заправках, пересаживается с мотоцикла на велосипед. Негативное влияние ценового скачка на бизнес и уровень жизни населения отмечен в Ульяновской области и ряде других регионов.

Рост спроса на топливо, традиционно отмечаемый весной, в этом году является далеко не главным фактором всплеска цен. Вторым важным фактором стал рост акцизов, которые выплачивают в бюджет нефтяные компании.