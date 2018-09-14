В России прокомментировали проигрыш апелляции по госдолгу Украины на $3 млрд

Решение суда Лондона хотя и откладывает решение по спору России и Украины о евробондах на $3 млрд, но РФ все еще ждет вердикта в свою пользу.

Об этом сообщил первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов, передает Интерфакс.

"Решение апелляционной инстанции заключается в следующем - из четырех доводов украинской стороны не поддержано три. По одному из них Апелляционный суд Англии принял решение о проведении более глубокого, детального изучения вопроса. Речь идет о предоставлении кредита Украине якобы под воздействием российской стороны", - объяснил он.

Силуанов подчеркнул, что Россия намерена обратиться в Верховный суд Англии.

Украина выиграла апелляцию в Апелляционном суде Англии на решение суда Лондона в пользу РФ в деле по "долгу Януковича" на $3 млрд.

Ранее сообщалось, что Украина ввела мораторий на обслуживание евробондов на $3 млрд, выделенных РФ режиму Януковича в декабре 2013 года.

В декабре 2015 года Международный валютный фонд сообщил о том, что долг Украины России в размере $3 млрд признан официальным, а не коммерческим.

Также сообщалось, что Министерство финансов России 17 февраля 2016 года подало в высокий суд Лондона иск к Украине по долгу в $3 млрд.

Кроме того, в июле 2016-го в Кремле заявили, что Россия считает долг Киева в $3 миллиарда государственным.

Украина заявляла, что ее линия защиты по этому делу построена на тезисе о привлечении России к ответственности за агрессию и другие противоправные действия в отношении Украины.

Россия в свою очередь подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения в отношении облигаций Украины, принадлежащих РФ, в ускоренном порядке.