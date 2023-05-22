Чтобы было, как при Сталине. Российские бизнесмены потребовали вернуть шестидневную рабочую неделю 22 мая, 13:22 В РФ из-за санкций хотят вернуться к шестидневной рабочей неделе (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Российское бизнес-сообщество призвало министерство труда РФ рассмотреть вопрос о переходе на шестидневную рабочую неделю, чтобы лучше справляться с последствиями западных санкций.

Речь идет о бизнес-ассоциации Аванти, которая обратилась с письмом к министру труда Антону Котякову, сообщает Politico.

В условиях санкций, накладывающих нагрузку на российскую экономику, «наша финансово-экономическая система по-прежнему нуждается в дополнительных инвестициях», — говорится в письме.

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Как пишет Коммерсантъ, в ассоциации также отметили, что в годы ВОВ россиянам уже приходилось трудиться и по шесть, и по семь дней в неделю., а пятидневка была установлена только в 1967 году.

Ассоциация Аванти была создана в 2014 году. По заверению организации, в нее входит больше 10 тыс. предпринимателей. В генсовет организации входят экс-губернаторы, сенаторы и депутаты РФ.

Как сообщалось, Евросоюз намерен ввести санкции против 90 компаний, которые помогали России обходить экономические ограничения.