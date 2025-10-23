«Переходят на растительные аналоги». В России резко подорожала целая группа продуктов

В России упал спрос на молочные продукты после скачка цен (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Об этом пишет The Moscow Times.

По данным Росстата, за первые семь месяцев 2025 года стоимость сливочного масла в рознице в годовом выражении выросла на 34%, сметана и молоко подорожали на 22%, сыры — на 19%. Также на 23,1% выросла стоимость сырого молока, из которого производят готовую для использования продукцию.

При этом рост цен обусловлен прежде всего увеличением себестоимости производства и «структурными сдвигами в потребительском запросе», говорится в публикации со ссылкой на российских экспертов.

Согласно подсчетам аналитической компании Нильсен, общее снижение продаж молочной продукции в магазинах с сентября 2024 года по август 2025-го на фоне роста цен составило 2,8% (в натуральном выражении).

«Россияне больше всего сократили покупки масла и маргарина (-11,2% год к году) и ультрапастеризованного молока (-11,1%)», — говорится в публикации. — «Из-за высокой стоимости масла граждане переходят на растительные аналоги продукта, такая же ситуация с молоком».

Также на 7,1% в деньгах снизились за год продажи ряженки и плавленого сыра, следует из оценки Нильсена.

Кроме того, упал спрос на сливки, сметану и твердые сыры.

Как сообщалось, резкий рост цен на сливочное масло в РФ привел к падению его продаж. В январе-июле 2025 года в России было реализовано в натуральном выражении на 14,7% меньше этого продукта, чем в январе-июле 2024 года.

Производство подсолнечного масла в России в августе по сравнению с августом 2024 года сократилось на 11% до 6,94 млн. тонн.