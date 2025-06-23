Оценивается в $10 млрд. В России из-за отсутствия денег отложили реализацию крупнейшего инфраструктурного проекта

РЖД отложила реализацию проекта расширения БАМа и Транссиба — он оценивается в 10 млрд долларов (Фото: Michael Parulava/Unsplash)

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на заместителя генерального директора РЖД Андрея Макарова

Этот проект стоимостью $10 млрд, с помощью которого Кремль рассчитывал расширить пропускную способность железных дорог и увеличить вывоз сырья в Китай переносится на 2026−27 годы, говорится в публикации.

При этом деньги, заложенные в бюджете РЖД на другие крупные железнодорожные стройки в этом году, также практически исчерпаны.

Лимит на транспортный коридор «Север — Юг» будет исчерпан в июле, тогда же закончится запланированное финансирование на строительство подходов к портам северо-запада, а по проектам на БАМе деньги будут исчерпаны в октябре, рассказал Макаров.

Изначально РЖД закладывали в бюджет 1,3 трлн рублей на инфраструктуру и закупки подвижного состава, но в конце прошлого года сократили инвестпрограмму на треть, до 890 млрд рублей.

Так финансирование модернизации БАМа и Транссиба уменьшилось в 3,6 раза, с 400 до 110 млрд рублей, расходы на коридор «Север-Юг» уменьшились в 4,4 раза, с 9 млрд рублей вместо 40 млрд рублей, а расходы на строительство на северо-западе страны — в 4,2 раза, с 4 млрд рублей вместо до 17 млрд рублей.

Также в мае РЖД приняли решение дополнительно сократить расходы на закупку локомотивов и вагонов на 32,5 млрд рублей.

«Головной болью для РЖД стало резкое повышение ставок по кредитам. РЖД закладывали в бюджет ставку Центробанка на уровне 16% годовых, тогда как в реальности она достигала 21%», — говорится в публикации. — «В результате только на выплаты по кредитам РЖД в этом году придется потратить почти четверть выручки, или 688 млрд рублей, что почти в 6 раз превышает показатель 2023 года».

Как сообщалось, вторжение в Украину и перевод экономики на военные рельсы довели до транспортного коллапса Российскую железную дорогу.

Средняя техническая скорость грузовых поездов на сети РЖД в 2024 году упала до 40,6 км/ч — самого низкого значения с 1960 года.

Российские железные дороги третий год подряд переживают резкое сокращение грузоперевозок на фоне санкций, ударивших по экспорту, и все больших сложностей с управлением движением поездов.

По итогам 2024 года погрузка на сети РЖД упала на 4,1%, до 1,181 млрд тонн.

Российская железная дорога переживает самый глубокий спад со времен кризиса 2008−2009 годов, и эта тенденция все еще сохраняется.

Россиянам подняли стоимость проезда в поездах с 1 декабря 2024 года. Стоимость проезда как в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны), так и в нерегулируемом (купе, СВ и вагоны класса люкс) выросла на 11,6%.