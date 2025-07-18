Российский автоконцерн АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой модели Lada Iskra, производство которой началось в апреле.

Об этом пишет российский Интерфакс.

Первые партии автомобилей поступают в дилерские центры Тольятти, Москвы и Петербурга

Lada Iskra выходит в продажу в трех типах кузова — седан, универсал и универсал SW Cross.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что для запуска модели с лета 2022 года были проведены локализация и реинжиниринг платформы, суммарно заново создано более тысячи деталей и компонентов.

«Платформа Iskra и сам автомобиль по номенклатуре используемых на производстве компонентов локализованы более чем на 90%», — заявил он, выразив уверенность в успехе модели на российском рынке.

Lada Iskra — автомобиль сегмента B, концептуально занимает рыночную нишу между Lada Granta и Lada Vesta.

Фото: wikipedia.org

В то же время в июне Соколов спрогнозировал падение рынка легковых автомобилей РФ в этом году на 25% до 1,1 миллиона штук, сообщало издание The Moscow Times.

«Ситуация будет непростой, рынок упадет, это уже совершенно очевидно, и объем этого падения составит примерно четверть по сравнению с прошлым годом», — сказал он.

По словам Соколова, на рынке накопилось около 500 000 автомобилей, которые пока что распродаются с трудом.

В январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились на 26% до 440 259 единиц, а продажи самого Автоваза снизились на 24,2% до 131 316 единиц.

При этом в мае по сравнению с маем 2024 года продажи Lada упали на 36%.

Как сообщалось, цены на основные модели АвтоВАЗа с конца 2021 года выросли в среднем на 72%.

Больше всего подорожали Largus и Vesta — на 85−86%, а цены на самую массовую Granta в среднем выросли на 70%.

АвтоВАЗ просит Путина не пускать в Россию западных конкурентов — Renault и других «сбежавших предателей».

В мае 2022 года концерн АвтоВАЗ, который до того принадлежал французской группе Renault, перешел в госсобственность РФ.

23 марта 2022 года Renault объявил о прекращении деятельности в РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.