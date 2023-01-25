Страшная месть. В РФ угрожают «зеркально ответить» на конфискацию зарубежных активов 25 января, 17:01 Имущество физлиц трогать не будут, если они не нарушат уголовный кодекс России (Фото:REUTERS / Tatyana Makeyeva)

В России обсуждают «зеркальный ответ» на конфискацию зарубежных активов.

Об этом заявил российский сенатор Андрей Клишас, передают российские пропагандисты РБК.



По его словам, конфисковать могут собственность иностранных государств. Имущество физлиц трогать не будут, если они не нарушат уголовный кодекс России, так как это запрещается конституцией РФ.

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В случае с частными компаниями он заявил, что «есть требования, связанные с национализацией».

Ранее сообщалось, что Эстония планирует в январе представить юридический план ареста российских активов, замороженных в соответствии с санкциями ЕС, для их передачи Украине.