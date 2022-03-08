Обошла КНДР и Иран. На РФ наложили наибольшее количество санкций в истории — Bloomberg

8 марта, 04:19
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Общее количество санкций в отношении страны увеличилось до более чем 5530 (Фото:anna-tis/pexels)

Общее количество санкций в отношении страны увеличилось до более чем 5530 (Фото:anna-tis/pexels)

Через 10 дней после вторжения в Украину Россия стала страной, на которую наложено больше всего санкций в мире. Она обошла Иран и Северную Корею.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Castellum.ai, глобальной базы данных по отслеживанию санкций, в результате всплеска действий, предпринятых США и европейскими союзниками начиная с 22 февраля, Россия стала объектом 2778 новых санкций.

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Общее количество санкций в отношении страны увеличилось до более чем 5530. Это больше, чем Иран, столкнувшийся с 3616 санкциями в течение десятилетия, в основном за свою ядерную программу и поддержку терроризма, Сирии, столкнувшейся с 2608 санкциями, Северной Кореи (2077), Венесуэлы, Мьянмы и Кубы ( 651, 510 и 208 соответственно).

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Редактор: Дарья Харченко

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