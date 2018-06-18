В Раду внесли сразу два законопроекта об ограничениях для автомобилей на еврономерах

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде два законопроекта - с изменениями в Налоговый кодекс о снижении акцизного налога с автомобилей, а также о запрете на таможенное оформление машин, не отвечающих стандарту Евро-5 и усилении контроля за перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах.

Соответствующие законопроекты №8487 и №8488 зарегистрированы 15 июня, однако тексты законопроектов пока отсутствуют, передает агентство Интерфакс-Украина.

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Как пояснила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, согласно предлагаемым изменениям в Налоговый кодекс, базовые ставки акцизного налога будут такими: €50 – для автомобилей с бензиновым двигателем, €75 – с дизельным. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Коэффициент двигателя предлагается рассчитывать по такой формуле: объем двигателя разделить на 1000. Коэффициент возраста – количество полных календарных лет с года, последующего за годом производства автомобилей, к году определения ставки налога, поясняет пресс-служба парламентского комитета.

"Рассчитанные по новому принципу акцизы будут значительно меньшими, чем действующие, а разница в размере ставок для разных по объему двигателя авто не будет существенной. При этом акцизный налог на старые авто, конечно, будет выше за счет увеличения на возрастной коэффициент, что будет стимулировать покупать более новые авто", - отметила Южанина.

Она также добавила, что понижение акциза стало компромиссным решением, которое позволяет учитывать интересы государства, официальных автоимпортеров, добросовестных налогоплательщиков, а также тех, кто пользуется автомобилями без таможенного оформления и регистрации в Украине.

"В законопроекте (с изменениями в Таможенный кодекс 8488 – ред.) четко прописан алгоритм взаимодействия таможенников, полицейских и пограничников, предусмотрено создание автоматизированной системы обмена информацией. Нацполиции предоставлено право проверки авто с еврономерами, введено ряд ограничений на операции с такими авто, заложены строгие штрафы за нарушение таможенных правил", - подчеркнула глава профильного комитета, добавив, что оба законопроекта обсуждены с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, ГО Автоевросила и профильными ассоциациями производителей, дилеров и импортеров автомобилей.

По данным Государственной фискальной службы, на конец января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией. При этом, из них более 246,4 тыс. автомобилей – незаконно.

Напомним, что еще в мае прошлого года Гройсман заявлял, что правительство готово принять участие в подготовке изменений в законодательство, касающихся автомобилей с иностранной регистрацией.

6-7 сентября 2017 года под Верховной Радой провели акцию протеста с требованием ввести доступную растаможку для авто с еврономерами.

Сейчас для граждан Украины невозможна регистрация ввезенных из-за границы авто, не соответствующих стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска (когда начал действовать этот стандарт) - независимо от их технического состояния.

Ранее Южанина заявляла, что стоимость растаможки авто на еврономерах составит от €1 тыс.

Позже она отметила, что законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации в Украине уже готов.

В середине ноября в Кабмине заявили о намерениях обязать владельцев транспортных средств, временно ввозимых в страну, ставить их на учет в течение 10 рабочих дней.

В июне в ГФС назвали страну-лидера, из которой украинцы перегоняют автомобили на еврономерах.