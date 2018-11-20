В Раду внесли доработанный проект госбюджета на 2019 год

Министерство финансов доработало проект государственного бюджета на 2019 год и направило его в Верховную Раду.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Доходы проекта госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд грн и доходы специального фонда - 97,6 млрд грн.

Расходы проекта госбюджета на 2019 предусмотрены в сумме 1 112, 1 млрд грн. Предельный объем дефицита госбюджета определен в сумме 89,9 млрд грн.

Отмечается, что основными факторами, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета ко 2-му чтению, являются: учет позиции бюджетных выводов об увеличении на 2 млрд грн перечисления Нацбанком средств в госбюджет; пересмотр отдельных доходов, в частности налога на прибыль предприятий (увеличен на 2,9 млрд грн) за счет уточненных ожидаемых поступлений налога в 2018 году, рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа (увеличен на 9 млрд грн) за счет увеличения цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии и собственных поступлений бюджетных учреждений (увеличен на 1,4 мрлд грн).

Кроме того, в документе учтен дополнительный ресурс в связи с принятием закона относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств (№ 8487) (+1 млрд грн).

Расходы на повышение обороноспособности и безопасности государства на 2019 предусмотрены в сумме 211,9 млрд грн (из них государственные гарантии - 5 млрд грн).

В проекте госбюджета на 2019 также предусмотрен ресурс на строительство новых дорог, на что будет направлено 55 млрд грн, в том числе - 50,4 млрд грн из Дорожного фонда и 4,6 млрд грн благодаря привлечению средств международных доноров.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада намерена рассмотреть проект государственного бюджета на 2019 год во втором чтении 22 ноября.

Напомним, что 18 октября Рада в первом чтении проголосовала за проект бюджета на 2019 год.