В Раду подали законопроект о продлении земельного моратория до 2020 года Сегодня, 16:05 141 Цей матеріал також доступний українською Депутаты предложили продлить мораторий на продажу земли до 2020 года Фото: pixabay/jplenio

Группа народных депутатов по инициативе Всеукраинской аграрной рады (ВАР) 4 декабря зарегистрировала в Верховной Раде Украины законопроект №9355-5 о продлении действия земельного моратория до 1 января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передает Интерфакс-Украина.

"Несмотря на то, что в Украине постоянно ведутся дискуссии относительно возможного введения рынка земли, нам до сих пор не был представлен законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Этот вопрос чрезвычайно волнует отечественных аграриев и вызывает множество вопросов. При таких обстоятельствах говорить о снятии моратория рано", - сказал заместитель председателя ВАР Денис Марчук.

В ассоциации, ссылаясь на пояснительную записку к проекту закона №9355-5 отметили, что политические спекуляции о том, что с 1 января 2019 года будет введен рынок земли, создают напряжение в обществе и не способствуют доверию граждан к реформам, которые реализуются в государстве.

Кроме того, в ассоциации считают, что перед введением оборота земель сельскохозяйственного назначения сначала необходимо разработать и принять законодательную базу по формированию развитой сети фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации.

"Следует также учитывать, что сегодня коммерческие банки не могут предложить сельскохозяйственным товаропроизводителям дешевого кредитования. Высокие кредитные ставки обусловлены тем, что банки предоставляют кредиты обязательно под залог, а учитывая то, что на куплю-продажу сельскохозяйственных земель действует запрет, предметом залога является будущий урожай, что связано с высокими рисками", - говорится в сообщении ВАР.

В ассоциации отметили, что время, на которое будет продолжено действие моратория, позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру обращения земель и разработать необходимые нормативно-правовые акты для запуска рынка земли в Украине.

Напомним, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введен еще в 2001 году. С 2002 года он начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего парламент неоднократно его продлевал.

В декабре 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

В начале мая 2018 года глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен заявляла, что цены на сельскохозяйственную землю в Украине вырастут в три раза после того, как снимут мораторий на ее продажу. Позже Всемирный банк оценил потери от моратория на продажу земли.

Европейский суд по правам человека признал мораторий нарушением прав человека.

В июне два десятка организаций объединились в Коалицию за отмену моратория, подписав соответствующий меморандум.

В сентябре депутаты Верховной Рады обратились в Конституционный суд с новым представлением относительно отмены моратория на продажу сельхозземли.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк ранее заявлял, что в 2019 году в Украине вряд ли снимут мораторий на продажу земли, окно возможностей для принятия подобного решения откроется в первый год работы новоизбранного парламента, то есть это 2020 год.