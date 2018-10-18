В Раде сделали шаг к переходу на новое бюджетное планирование

Принятие этих законопроектов позволит уже с 2019 года перейти на трехлетнее бюджетное планирование

Верховная Рада одобрила в первом чтении правки в законы и Бюджетный кодекс для внедрения среднесрочного бюджетного планирования (№8043 и №8044).

Об этом передает агентство Интерфакс-Украина.

"Бюджетная декларация – это трехлетние финансовые планы для местных бюджетов, конкретные потолки расходов, большая ответственность чиновников за результаты своей работы. Когда будем иметь четкие профинансированные цели на три года, нас не будет каждый год штормить, когда мы принимаем один раз в год бюджет", – сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, переход к 3-летнему бюджетному планированию даст возможность строить отношения с партнерами и возродить их доверие, очертит планы управления госдолгом, снижения фискальных рисков, управления образованием и медициной.

"Мы не сможем просто так менять цифры, которые вы утвердили на три года. Весь цивилизованный мир использует такой подход", – отметила Маркарова.

Также она выразила надежду, что в ближайшее время эти документы будут приняты в целом, что позволит уже с 2019 года перейти на трехлетнее бюджетное планирование.

Напомним, что 15 сентрября проект закона о государственном бюджете Украины на 2019 год поступил в Верховную Раду.