В Раде предложили вернуть пошлину на экспорт масличных

Ряд народных депутатов инициирует возврат 16%-ной пошлины на экспорт некоторых масличных.
Соответствующий законопроект №9202 об изменениях в закон О ставках экспортной пошлины на семена некоторых видов масличных культур зарегистрирован в парламенте 16 октября.
В частности предлагается установить экспортную пошлину на уровне 16% для семян льна и рыжея, а также полосатых семян подсолнуха и ядра подсолнуха, если данные товары экспортируются в первичной упаковке до 25 кг.
Как объясняется в пояснительной записке к законопроекту, с 2012 года экспорт масличных облагается пошлиной 10%, а пошлина на экспорт в страны ЕС ежегодно понижается на 0,8%. Его авторы отмечают, что существующий закон стимулирует переработку семян в масло, в то же время делает неконкурентным производство пищевых семян для экспортных рынков.
По их мнению, возвращение к 16%-ной экспортной пошлине для данных товаров будет стимулировать переработку семян льна, подсолнечника и рыжея в корм для птиц или кондитерские изделия и снэки в Украине, и дальнейший экспорт готовой продукции.
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