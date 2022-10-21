«Никаких результатов». В Раде планируют перезагрузить работу Бюро экономической безопасности 21 октября, 16:35 В Раде недовольны работой Бюро экономической безопасности (Фото:НВ)

В Верховной Раде обсуждают планы о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Работу ведомства считают неудовлетворительной.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой, таможенной политики Даниил Гетьманцев на форуме Диалог гражданского общества, бизнеса и власти, пишет FinClub.



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«Моя позиция относительно деятельности Бюро экономической безопасности однозначно отрицательна, при том, что я являюсь автором закона. Закон был хороший, но мы не видим никаких результатов. Мы сделали этот орган, чтобы то, что делала налоговая полиция, не повторилось. Но 80% состава бюро — бывшие налоговики. И все руководство налоговой перешло в бюро. Тогда вопрос: зачем мы это делали? Поэтому, конечно, мы сейчас должны сделать перезагрузку БЭБ», — объяснил он.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что изменения в работе БЭБ предполагают:

ограничение работы в БЭБ для сотрудников экс-налоговой милиции и увольнения таких с руководящих должностей;

увольнение председателя БЭБ за признание парламентом отчета деятельности неудовлетворительным или непредставление такого отчета.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон о Бюро экономической безопасности Украины 28 января 2021 года. 12 мая Кабинет министров создал БЭБ.



17 ноября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в административное и уголовное законодательство о введении деятельности Бюро экономической безопасности Украины.